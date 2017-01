Bokslut över en krigsherre

Nyligen presenterade den New York-baserade tankesmedjan Council of Foreign Relations (CFR) statistik över USA:s bombningar under 2016. Den beskrivs som en försiktig uppskattning utifrån bland andra officiella militära källor.

Enligt denna genomförde USA:s armé 26171 bombattacker. Drygt 12000 skedde i Syrien och Irak. Övriga bomber regnade över Afghanistan, Libyen, Jemen, Somalia och Pakistan, där drönarna spelat en allt viktigare roll.

Antalet attacker 2016 utgör en ökning med drygt 3000 jämfört med året innan.

Att USA för stunden är direkt indraget i krig i sju länder jämfört med fyra under George W Bush är talande för i vilken riktning landet gått under Barack Obama.

När han tillträdde som president 2009 var ledordet ”change”, ”förändring”. I ett symboliskt tal från Kairo lovade han ett nytt USA som söker samarbete med omvärlden istället för konfrontation. Ett halvår senare fick han Nobels fredspris.

Men Obamas agerande blev något annat än de vackra orden. Under de gångna åren har USA satt nya delar av Mellanöstern i brand vilket lett till massdöd, förstörelse och växande terrorism. De mest uppenbara förbrytelserna är angreppet på Libyen, beväpningen av extremistrebeller i Syrien och stödet till Saudiarabiens krig mot Jemen.

Det sistnämnda kriget förtjänar några extra ord då det mestadels pågår i det tysta.

Det är snart två år sedan saudiskt flygvapen började bomba Jemen sönder och samman. I grunden handlar angreppet om att den saudiska kungamakten tillsammans med USA vill föra sina jemenitiska vänner till makten och bekämpa ett påstått iranskt inflytande.

Det är ett fruktansvärt krig. I augusti 2015 vittnade Röda korsets Peter Maurer om att Jemen fem månader efter att saudierna började bomba liknade Syrien efter snart fem års krig.

Det är ett fruktansvärt krig också för att det slår ut befolkningens möjligheter att överleva. Martha Mundy, professor emeritus vid London School of Economics, har rapporterat om att saudierna medvetet bombat jordbruk, boskap, spannmålslager och vattenförsörjning. En krigsförbrytelse enligt Genèvekonventionen.

Vilken roll har då USA under Obama spelat i det krig som skapar hunger och misär i Jemen?

USA har hjälpt vännerna i den saudiska krigsmakten med rådgivning och underrättelser. Och saudiska bombplan har tillåtits tanka på amerikanska hangarfartyg.

USA:s avgörande roll i konflikten är i egenskap av vapenleverantör. Officiell statistik visar att kungadömet Saudiarabien är den överlägset största importören av vapen från USA.

Om Obamas vision om ”ökat samarbete med omvärlden” betydde att sprida amerikanska vapen världen över så har det lyckats. För det är inte bara den saudiska krigsmakten som överöses med klusterbomber och annat krigsmateriel. Med fredspristagaren som president har USA exporterat mer än dubbelt så mycket vapen som under Bushs åtta år vid makten.

Om Obamas vision om ”ökat samarbete med omvärlden” betydde att placera ut USA-militär i världen så har detta också varit framgångsrikt. 2008 fanns soldater från USA:s elitstyrka Special forces i 75 länder. 2016 fanns styrkan i 135 länder, enligt kommandocentralen SOCOM.

En stor del av ökningen utgörs av länder i Afrika. Är det en förberedelse för kommande konflikter på den naturresursrika kontinenten?

Det här är några exempel på vad fredspristagarpresidenten åstadkommit under sina åtta år vid makten.

Och det här är vad Obama nu lämnar över till Donald Trump och hans genomreaktionära administration. Ett land som för krig i sju länder och sprider vapen och soldater över världen som aldrig förr.