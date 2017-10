Brev från kongressledamot: Sluta beväpna terrorister i Syrien!

Det finns en folkvald politiker i USA som förtjänar sympati och respekt. Hon heter Tulsi Gabbard och är kongressledamot. För några dagar sedan fick undertecknad ett brev från henne.

”Kära vän, tack för att du kontaktade mig angående USA:s intervention i Syrien.”

Så inleds mailet från Tulsi Gabbard.

Hon tillhör Demokratiska partiet och är invald i kongressens representanthus för ett distrikt i Hawaii.

På senare år har hon framträtt som en de viktigaste rösterna i USA mot supermaktens destruktiva agerande i Mellanöstern. I presidentvalskampanjen stod hon bakom Bernie Sanders. Krigshetsaren Hillary Clinton vägrade hon stödja även efter att Sanders besegrats i primärvalskampanjen.

Den 23 januari år lade Tulsi Gabbard fram ett lagförslag om att stoppa stödet till terroristorganisationer. Inget kontroversiellt i sig, det lär hela västvärldens ledarskap skriva under på. Det som sticker ut i förslaget är att det är makthavarna i Washington som hon menar måste sluta beväpna terroristorganisationer i Syrien.

Proletären har under en längre tid försök få en intervju med Tulsi Gabbard för att tala om hennes lagförslag, men också om Sverige som underordnat sig USA:s planer och bidragit till det förödande kriget för regimskifte.

Nu svarar hon istället med ett brev till Proletären där hon utvecklar sina tankegångar. Så här skriver kongressledamoten:

”Enligt USA:s lagar är det olagligt för alla amerikaner att tillhandahålla pengar eller hjälp till al-Qaida, IS eller andra terroristgrupper. Om du eller jag gav pengar, vapen eller stöd till al-Qaida eller IS skulle vi bli slängda i fängelse. Ändå har USA:s regering i åratal brutit mot denna lag genom att tyst stödja allierade och partners till al-Qaida, IS och andra terroristgrupper med pengar, vapen och underrättelseinformation i deras kamp för att störta den syriska regeringen.

USA:s regering har också tillhandahållit vapen och pengar till Saudiarabien, Turkiet, Qatar och andra som ger direkt och indirekt stöd till grupper som IS och al-Qaida på platser som Syrien och Jemen. Detta stöd har stärkt al-Qaida och andra terroristorganisationer.

Att våra resurser används för att stärka just de terroristgrupper vi borde vara inriktade på att besegra borde väcka bestörtning hos alla amerikaner. Det kontraproduktiva regimskifteskriget i Syrien, och vårt stöd till Saudiarabiens krig i Jemen, har orsakat ett stort mänskligt lidande, skapat miljontals flyktingar, orsakat enorma förluster av människoliv och stärkt våra fiender.”

Kort innan lagförslaget lades fram gjorde Tulsi Gabbard en resa till Damaskus och Aleppo för att tala med syrier och med egna ögon bevittna situationen i det krigshärjade landet. Där framförde både regeringsanhängare och oppositionella kravet att det utifrån stödda regimskifteskriget måste få ett slut.

Och hon rapporterade efter resan att syrierna gång på gång påpekade de inte ser någon skillnad på påstådda ”moderata rebeller” och al-Qaidagrupper.

Besöket blev brett uppmärksammat. Kongressledamoten talade nämligen inte bara med religiösa ledare, oppositionspolitiker och syriska invånare som drabbats av det brutala kriget. Hon mötte också president Bashar al-Assad för ett samtal.

Det väckte starka reaktioner och fördömanden i USA. Tulsi Gabbard bemötte kritikerna.

”Oavsett vad du tycker om president Assad så är det ett faktum att han är Syriens president”, sade hon till CNN och påpekade att det är omöjligt att nå en fredslösning utan att tala med Assad. Framtiden för honom, regeringen och landet är sedan upp till det syriska folket att avgöra.

Hur nå den fred det syriska folket behöver mer än något annat?

I mailet till Proletären stämplar Tulsi Gabbard den förda politiken från USA:s sida som ”galenskap”. Ett nödvändigt steg för att komma vidare är att strypa stödet utifrån. Hon skriver:

”Därför lade jag fram Sluta beväpna terrorister-lagen som förbjuder alla federala myndigheter att använda skattebetalarnas dollar för att tillhandahålla vapen, pengar, underrättelseinformation och alla former av stöd till al-Qaida, IS och andra terroristgrupper, samt förbjuder regeringen att tillhandahålla vapen och pengar till andra länder som direkt eller indirekt stöder terrorister.”

Ovanstående krav är fortsatt aktuellt.

Under de pågående striderna i östra Syrien har den syriska regeringen och Ryssland riktat skarpa anklagelser mot USA för att de verkar mer intresserade av att bomba sönder Syrien än att bekämpa IS-krigarna.

Det finns aktuella händelser i Raqqa- och Deir Ezzorprovinsen där USA och dess allierade styrkor anklagas för att ha hjälpt IS eller åtminstone gett dem fri lejd ut ur Raqqa, för att kunna fortsätta bjuda den syriska armén motstånd i Deir Ezzor.

Det är uppenbart att Trumpadministrationen gör vad de kan för att stärka sin position inför en kommande fredsuppgörelse.

Hur har det gått för Tulsi Gabbards lagförslag?

Intresset är svalt bland de som åtminstone formellt skulle kunna stoppa beväpningen av terrorister. Av representanthusets 435 ledamöter har Tulsi Gabbard förslag så här långt stöd av fjorton, åtta republikaner och sex demokrater.

I Sverige är läget ännu sämre. Här finns vad vi vet inte någon företrädare för riksdagspartierna som drivit frågan om att utreda och stoppa Sveriges smutsiga inblandning i USA:s regimskiftesprojekt i Syrien.