Mångfald eller enfald i Ring P1?

I våras publicerade SPRI, Stockholm International Peace Research Institute, sin årliga rapport över världens militärutgifter. Totalt var de militära kostnaderna svindlande 15210 miljarder kronor år 2016.

De tio länder som har de högsta militärutgifterna står för 73 procent av alla dessa miljarder. De länderna är USA, Kina, Ryssland, Saudiarabien, Indien, Frankrike, Storbritannien, Japan, Tyskland och Sydkorea.

USA:s utgifter är större än de åtta följande tillsammans och tre gånger större än Kinas, som ligger på andra plats. Kinas utgifter i sin tur är mer än tre gånger större än Rysslands som hamnar först på tredje plats.

Rysslands militära satsningar är alltså mycket små jämfört med USA:s och än mindre jämfört med Natos samlade militärutgifter. Jag tyckte att dessa siffror var intressanta och att fler borde få ta del av dem. Särskilt med tanke på de svenska mediernas ständiga skriverier om det ryska hotet.

Så jag tog och ringde radions Ring P1. Mot förmodan kom jag fram till slussen. Man frågade efter mitt namn och vilket ämne jag ville ta upp.

Så långt var allt OK förstås, men när jag berättade att SIPRI:s siffror klart visade att hotet från Ryssland knappast var realistisk började mannen i slussen argumentera mot mina uppgifter och utsatte mig för ett veritabelt korsförhör; varifrån kom mina uppgifter, varför var de viktiga osv.

Eftersom det var första gången jag ringde var jag orutinerad och svarade ärligt och uppriktigt på alla frågor. Men i sändningen fick jag inte vara med.

Hemma hos oss står radion ofta på och den brukar vara inställd på P1. Alltid kan man snappa upp något, höra någon nyhet eller möjligen lära sig något nytt. Är klockan halv tio får man lyssna till Ring P1.

Onsdagen den 21 juni kom Albin från Malmö till tals i programmet. Albin började berätta om hur USA skjutit ner ett flygplan tillhörande den syriska regeringen trots att det är just landets regeringsstyrkor som under hela kriget bekämpat terroristerna i IS. Man märker att programledaren, Li Skarin, blir både förvånad och stressad.

När Albin fortsätter med att USA:s närvaro i Syrien är olaglig försöker Skarin försvara USA. Men Albin är påläst och tillbakavisar hennes argument. Hon ändrar då taktik och frågar Albin varifrån han får sina argument. Albin får då chansen att kritisera medierna och Sveriges Radio för sin ensidighet.

”Men du får ju också komma fram och säga dina åsikter här i P1”, säger Skarin och fortsätter: ”Fiffigt att du får ringa in till Ring P1.”

Albin blir inte svaret skyldig. ”Jag var tvungen att ljuga. Jag var tvungen att säga att jag skulle vara negativ till Ryssland och Syrien. Det var därför jag fick komma fram.”