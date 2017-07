Historielektion i teaterns form

Teater som konstform kan användas på många vis. Den 1 juli fick undertecknad uppleva hur teater, när den görs på ett genomtänkt och medvetet sätt, kan ge insikter och samtidigt visa på olika glimtar av den historia som finns, men som det sällan talas om.

Vid Nylands hamn, Kramfors kommun, spelas, mellan den 27 juni och 9 juli, pjäsen Vredens dagar. Det är en pjäs som behandlar Sandökravallerna 1907 och hungermarschen 1917.

Författaren Bo R Holmberg har skrivit manuset och Iso Porovic står för regin. I pjäsen medverkar ett stort antal personer från olika amatörteaterföreningar i Västernorrland.

Ådalen bär på många dramatiska händelser och några av dem skildras i pjäsen. Vreden mot strejkbrytarna 1907. Vreden mot matbristen 1917. Det kokande missnöjet bland arbetarna. Kvinnornas ”inspektioner” av handlarnas matlager. Ådalens historia är en historia av kamp och av motstånd.

I Vredens dagar möter vi Sixten, som vid pjäsens början, år 1907, är 15 år. Hans mor har just avlidit och hans styvfar förklarar att han inte längre är önskvärd där hemma, bland alla andra, yngre halvsyskon. Sixten börjar arbeta på sågverk som ”knubbpojk”. Han deltar vid Sandökravallerna och möter den legendariska revolutionären Fritz Ståhl. Denna revolutionär ska återkomma när man senare i pjäsen skildrar hungermarschen 1917.

Den första akten behandlar år 1907. Efter pausen kommer så året 1917. Man har hört berättelser om vad som sker i Ryssland. Matbristen gör att man organiserar besök hos handlarna på trakten för att undersöka om de verkligen inte har några livsmedel att sälja. Hungermarschen skildras på ett sätt som, enligt vad man kan läsa sig till, stämmer överens med vad som verkligen hände.

Pjäsen Vredens dagar är en utmärkt historielektion; de många skådespelarna gör en fantastisk insats och gestaltar sina roller på ett mycket bra sätt.

Pjäsen är just en historisk pjäs och någon röd tråd, som leder in i våra dagar, finns inte. Kanske man kunde ha tänkt sig ett annat slut, men som tidigare konstaterats har man här valt att skildra de gångna årens kamp. Som publik är det lätt att fatta sympati för arbetarnas kamp. Jag vill verkligen rekommendera alla som har möjlighet att skynda er att skaffa biljetter till denna teaterföreställning. Även om vi inte får se någon länk in i dagens kamp som pågår i Ådalen, inte minst vad gäller sjukvården, så är pjäsen ett sätt att lära dagens människor vad som faktiskt hänt, att det går att resa sig, att det är rätt att göra motstånd och att det inte är för sent. Hoppet övergav aldrig de kämpande människorna i pjäsen och därför överlevde de.

Det är alltid ljuvligt med utomhusteater (nåja, ibland faller regnet och då kan påståendet diskuteras) för det ger en extra dimension åt hela arrangemanget.

Vredens dagar är tvivelsutan årets höjdare vad gäller sommarteatrar.

Peter Tjernberg