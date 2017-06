För trygghet och framtidstro – 70 föreningar i Göteborg kräver satsningar på förorten

Manifestationen samlade många olika föreningar och organisationer från förorterna i Göteborg, däribland Sveakurd vars ordförande Alan Amin blev skjuten i Lövgärdet.

Andra föreningar som ställt sig bakom manifestationen var Angered MBIK, Angered Boxing Club, Angereds Teater, Assyriska BK, BK Häcken, Cruz Azul IF, Gunnilse IS, Göteborgs Ideella Domarklubb, Göteborgs Fotbollförbund, Göteborgs Stadsteater, Hammarkullens Basketklubb, Hyresgästföreningen Norra Angered, IFK Göteborg, Lärarförbundet i Göteborg, Lärarnas Riksförbund, Neutrala UF, Proletären FF, Västra Götalands Idrottsförbund och Västra Frölunda IF.



På Gustav Adolfs torg avlöste ett tjugotal talare och poeter varandra. Många betonade att det handlar om att skapa ett bättre samhälle i sin helhet för att ge ungdomar hopp om en bättre framtid. Det behövs mer resurser till skola, arbete och fritidssysselsättning för att stoppa våldet.

Helga Valdimarsdottir, ordförande i Angered Boxing Club, var en av talarna. Hon tog bland annat upp hur föreningar får lägga mycket tid på att söka bidrag istället för att använda tiden till verksamhet. Hon sa också att det fria skolvalet har lett till att förortsskolorna har dränerats på resurser, samt krävde att kommunen tar ett helhetsperspektiv för ett jämlikt Göteborg.

– Stadsplaneringen tar slut vid Marieholmstunneln. Vi kräver att ni tänker hela staden på riktigt i era planer, sa Helga Valdimarsdottir.

Kommunistiska Partiet deltog tillsammans med RKU-Göteborg och Proletären FF.

– Det är ett viktigt initiativ som vi såklart stödjer, säger Jens Halldin, ordförande i Kommunistiska Partiet i Göteborg.

– Istället för att satsa på evenemangsstråk för medelklassen och äventyrsbad för turister så är vår paroll ”Satsa på förorten” där vi ställer många av de krav som restes på kvällens manifestation. Om vi alla som vill ha en annan politik slåss tillsammans så är ett annat Göteborg möjligt.

Nu går arbetet vidare. Arrangörerna har kallat till ett stort planeringsmöte den 18 september dit de välkomnar fler föreningar.

Röster från demonstrationen

Daniel Wadlert, vice ordförande i Göteborgs Ideella Fotbollsdomarklubb (GIFK):

– Vi är en ideell fackförening för fotbollsdomare som driver frågor som är viktiga för oss. Vi är en del av fotbollsfamiljen och därför är vi med på denna manifestation. Fotbollsrörelsen är en viktig kraft i samhällsbygget. Det som händer i idrotten är en spegel av det som händer i samhället. Situationen för domare är ansträngd. Domarbristen är stor i hela landet.

– Vi har omfattande problem med hot, våld och kränkningar. Det behövs mer resurser till föreningar så att de i sin tur kan arbeta bredare med frågorna om kultur och uppträdande.

Adam Abdulfatah, ordförande i Neutrala Ungdomsföreningen:

– Vi är med på manifestationen för att vi vill vara med och göra skillnad. Vi i Neutrala har en bred verksamhet för att ge unga i framför allt Biskopsgården en vettig sysselsättning. Vi har bland annat fotboll, basket och läxhjälp för att erbjuda barn och ungdomar något bra att göra.

– För oss är det självklart att vara med och stötta en sådan här aktivitet. Vi vill att politiker och myndigheter ska bli bättre på att lyssna på oss föreningar och stötta på oss utifrån vår verklighet.

Hoda Selim, idrottskonsulent på Västra Götalands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna och en av initiativtagarna till manifestationen:

– Det känns bra att genomföra den här manifestationen efter mycket arbete. Vi var många som var chockade efter dödsskjutningen i Lövgärdet. Vi började med en manifestation där. Sedan bestämde vi oss för att tillsammans ordna en större och bredare manifestation i stan för att synas mer.

– Alla frågor vi har enats om är viktiga och de hänger ihop eftersom vi lever i ett system. Det är i dagsläget 70 föreningar som har anslutit sig och vi välkomnar fler.

William Wismeier