Idrottens trovärdighet hotas av matchfixning

Idrotten, Sveriges största folkrörelse, utsätts ständigt för påtryckningar från krafter som inte hör hemma inom idrotten.

En sådan händelse inträffade nyligen när Svenska Fotbollförbundet tvingades ställa in matchen IFK Göteborg-AIK eftersom en eller flera AIK-spelare blivit tillfrågad om att fixa något under matchen som man kunde satsa pengar på, matchfixning.

All heder åt AIK-spelaren/spelarna som gick till klubbledningen och berättade vad de utsatts för.

Att en match ställs in vid försök till matchfixning är unikt, men matchfixning har pågått länge i Sverige. Tyvärr har idrotten inte tagit det på allvar utan gjort som så många gånger förr, stuckit huvudet i sanden.

Orsaken till strutsmentaliteten är att det är stora pengar i omlopp och att spelbolagen och idrotten lever i symbios med varandra. Gränsen mellan ”lagligt” spel och annat är hårfin och elitföreningar och de stora specialförbunden driver på för att ”släppa” spelmarknaden fri.

Så skrev ishockeyförbundet ett sponsoravtal med ett utländskt spelbolag trots att det inte är tillåtet.

Värt att notera är att matchfixning inte är straffbart enligt svensk lag.

Om matchfixning inte stoppas hotas idrottens trovärdighet. Inför folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap försökte Proletären FF få idrottsrörelsen att säga nej till EU eftersom EU:s krav på fri rörlighet och fri spelmarknad skulle hota den svenska folkrörelsemodellen.

En verklighet vi ser mer och mer och som kommer bli tydligare om förslagen i den utredning som regeringen tillsatt angående spelmarknaden blir verklighet och utländska spelbolag skall bli tillåtna.

Då det finns starka krafter för att öppna upp spelmarknaden för en mängd aktörer lämnade Proletären FF en motion till årets riksidrottsmöte på temat ”Verka mot en omreglerad spelmarknad”.

Riksidrottsmötet, som genomfördes den gångna helgen, följde riksidrottsstyrelsens förslag till beslut, som innebar vissa begränsningar, men gick på avslag på Proletären FF:s huvudkrav: Verka för att behålla en reglerad spelmarknad fri från kommersiella intressen, där stat och föreningsliv har undantag.

Idag går det att spela på matcher ner till division 5 i fotboll. Allt inom sport är spelbart. Gunnilse IS i division 2 hade spelare som genomförde matchfixning. Även ungdomsidrott spelas det på, som fotbollens U21-serier. Här leder det ibland till märkliga resultat.

Detta borde granskas eftersom vissa klubbar troligtvis delvis finansierar sin verksamhet genom att på olika sätt påverka utgången och därmed lämnat tanken på fair play.

Inom tennis är det känt att spelare på toppnivå kommer överens om segrare.

Där man kan ”tvätta” svarta pengar genomförs manipulerade resultat eller händelser. En del hävdar att matchfixning inom fotbollen förekommer för att spelarna i allsvenskan, som har en snittlön på 70.000 kronor i månaden (vilket skulle vara en dröm för varje arbetade kvinna eller man), har för dåligt betalt och att det skulle vara orsaken till att spelare går med på att låta sig köpas.

Karl Erik Nilsson, ordförande i Svenska Fotbollförbundet, hävdar att förbundet bedriver omfattande utbildningar för klubbar och spelare gällande matchfixning och spelarkontrakt.

För att undersöka detta frågade vi Göteborgs FF:s ordförande Bert Andersson som också är styrelsemedlem i Svenska Fotbollförbundet.

• Vad gjorde ni efter det som hände i Gunnilse IS?

– När det gäller händelserna i Gunnilse IS hade jag mängder med kontakter med såväl Frank Andersson [då ordförande i Gunnilse IS, nu ordförande i Blåvitt] som Fotbollförbundet. Jag hade även en kontakt med polisen.

– Tillsammans var vi överens om att de som skulle agera var Fotbollförbundet, polisen och naturligtvis Gunnilse själva. Något förslag till oss på åtgärd kan jag inte minnas.

• Vad planerar Ni att göra nu?

– Vi förbereder ett informationsbrev till klubbarna i division 3-5. Till detta har vi bett om råd från Riksidrottsförbundet och Fotbollförbundet. Därefter siktar vi på ett fysiskt möte då vill vi ha hit någon med djupare kunskap i ämnet än oss. Att vi begränsar oss till vissa serier är en produkt av att enbart vissa serier är spelobjekt.

– Information på vår hemsida blir tillgänglig för alla. I ett längre och större perspektiv kan jag tänka mig ett kort utbildningspaket som används på alla träffar inom vår verksamhet.