Vänsterpartiet sitter på dubbla stolar i  Stockholm

”Upphandling är ett trubbigt verktyg om man vill ställa tuffa krav.” Den smått fantastiska formuleringen står att läsa i det uttalande om sopstrejken som gruppstyrelsen för Vänsterpartisterna i Stockholm stad gjorde förra veckan. Däremot står det inte ett ord om huruvida V-parlamentarikerna, som ingår i den styrande majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige, stödjer de strejkande sopåkarna.

Att det kom ett uttalande överhuvudtaget lär hänga ihop med ett upprop på Facebook, som snabbt undertecknades av ett hundratal vänsterpartister, med en uppmaning till ”våra företrädare i stadshuset och våra förtroendevalda i stan att agera mot Reno Nordens försök till lönedumpning”.

Proletären har pratat med några av undertecknarna. Daniel Sestrajcic som sitter i riksdagen för Vänsterpartiet Malmö är en av de som skrev under. Även om han hade önskat sig mera av uttalandet vill han inte kritisera sina partikamrater i fullmäktige.

– När man sitter i ett samarbete har man fler saker att ta hänsyn till helt enkelt. Jag tycker att man hade kunnat formulera sig skarpare men samtidigt är det väldigt tydligt i uttalandet att arbetsvillkor inte får försämras och att man ogillar den här typen av upphandlingar.

Abe Bergegårdh, ombudsman för Vänsterpartiet i Uppsala, skrev också under uppropet. Vänsterpartiet Uppsala har även gjort ett eget uttalande där de ger sitt stöd till sopåkarna och kräver återkommunalisering av verksamheten.

• Det är självklart för dig att stödja strejken eller?

– Ja, absolut.

Abe Bergegårdh har läst uttalandet från Stockholmsparlamentarikerna.

– Jag är inte nöjd om man säger så. Det är rätt fegt och oansvarigt. Men samtidigt, i och med att jag inte är verksam i Stockholm sitter jag inte på all information för at kunna gå in på det mer i detalj.

Ali Esbati är Vänsterpartiets talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor. Han är inte en av undertecknarna av uppropet men menar att det är givet att han stödjer sopåkarna.

– Det är klart att vi stödjer dem som kämpar för att bibehålla sina villkor i en situation där arbetsgivaren verkar ha varit förberedd på att det skulle komma lönesänkningar och andra typer av oacceptabla förändringar av de villkoren som de har.

• Varför har inte Vänsterpartiet tydligt gått ut och gett sitt stöd till sopåkarna?

– Jag vet inte riktigt vad du menar. Det är ju en strejk och det betyder att det är en kraftmätning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Man har lite olika roller, men vi har varit väldigt tydliga med att vi, självklart som i alla andra sådana konflikter, står på arbetstagarnas sida. Det är ju en grundhållning som är given.

– Sedan får man se vad man kan dra för politiska slutsatser av det här i efterhand. Det finns flera saker som man kan och borde göra, som vi också har drivit. Generellt sett är det uppenbart problematiskt när man har upphandling av en del kommunal kärnverksamhet, men det är ju inget som man ändrar på i en handvändning.

• Vad säger du om hur Stockholm Vatten organiserar strejkbryteri och har bilar ute och hämtar sopor?

– Alltså, strejkbryteri är naturligtvis aldrig okej. Men jag kan inte säga hur de i detalj har agerat, för det vet jag inte.

– Stockholm Vatten har ju ett ansvar att uppfylla sina åtaganden och det är väl utifrån det som de har resonerat. Men jag tycker naturligtvis att man ändå måste undvika att agera på ett sådant sätt så att det blir strejkbryteri.

Tobias Johansson är Vänsterpartiets representant i styrelsen för det kommunala bolaget Stockholm Vatten och avfall. Såhär lät det när Proletären ringde upp honom.

• Stödjer du strejken?

– Eh… om du har några frågor så vill jag helst att du mejlar dem i så fall.

• Visst, men du är ju ändå vänsterpartist och bör väl ha hjärtat med arbetarna, antar jag?

– Som sagt, om du vill att jag ska svara på några frågor så vill jag helst att du mejlar dem i så fall så jag kan svara.

• Ingenting på telefon? Vet du om att ni har en strejkbrytare på Stockholm Vatten?

– Eh… om du har frågor så får du väldigt gärna mejla dem i så fall.

Vi mejlade samma frågor till Tobias Johansson samt en undran om hur han ställer sig till att Stockholm Vatten organiserar strejkbryteri. Det korta svaret kom en timme senare:

”Jag avböjer att kommentera frågorna. /Tobias”