Arbetskraftsimport av sjuksköterskor

– Det är brain drain som pågår i Grekland, eftersom kvalificerad personal flyr landet, säger Elias Tsiolis, vd på bemanningsbolaget Nordoc, till Dagens Nyheter.

Det göteborgsbaserade företaget specialiserar sig på Grekland och har skött rekryteringsprocessen åt Karolinska, företagets största uppdrag någonsin.



Många sjuksköterskor har slutat, både på Karolinska och landets övriga sjukhus, på grund av missnöjdhet med lönerna. Men i stället för att gå sköterskornas lönekrav till mötes väljer Karolinska att vända sig till Grekland där Syrizaregeringens sparpolitik innebär anställningsstopp på sjukhusen, med många arbetslösa sjuksköterskor som följd.

Grekiska sjuksköterskor förväntas alltså lämna sitt hemland för att jobba för löner som de svenska sjuksköterskorna hellre säger upp sig än jobbar för.

Rekryteringsprocessen har kostat Karolinska 780.000 kronor plus 100.000 kronor för resor och hotell i Aten under processen. Elva chefer och anställda har rest till Aten i två omgångar för att intervjua de sökande. Resultatet? Tolv sjuksköterskor som nu skolas in på Karolinska Huddinge.

– Rekryteringen av grekiska sjuksköterskor är ett arbetsgivarbeslut som vi bara informerats om, säger Marianne Westin, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska, till DN.

– Vi hade hellre sett andra lösningar, och vi har uttryckt både språkliga och kulturella farhågor. Det finns ju gott om sjuksköterskor i Sverige. Problemet är att de inte vill arbeta kvar här.